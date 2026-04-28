Katil sıkıştıkça saldırıyor

Hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce Gazze'deki savaş suçlarından dolayı yakalama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, koltuğunu korumak için artık tamamen kontrolden çıkıyor. Tarihe Gazze Kasabı olarak geçen Netanyahu, ülkesinde ve dışarıda sıkıştıkça saldırılarını artırıyor.

SAVAŞLARLA VAROLUYOR

Ülkesinde yoğun protestolarla "istenmeyen kişi" ilan edilen Netanyahu'ya karşı yeni bir siyasi blok kuruldu. İsrail basını, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile ana muhalefet lideri Yair Lapid'in bu yıl yapılacak seçimlere tek çatı altında girme kararıyla yeni oluşumun Netanyahu'ya ihtiyaç duyulmadan hükümet kurabileceğini yazdı. Başkent Tel Aviv'de toplanan kalabalıklar da Netanyahu'nun yargılanmasını talep ediyor.

Yolsuzlukla suçlanan Netanyahu'nun affı için ABD Başkanı Donald Trump devreye girmişti. Ancak ülke basınına göre İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, af çıkarmayacak. Ülkesindeki bu durumdan kurtulmak için Netanyahu, tüm ateşkes anlaşmalarını yok ediyor. Bir yandan Gazze'de soykırıma devam ediyor, diğer taraftan Lübnan'a yönelik yeni saldırı emirleri veriyor. İsrail dün Lübnan'da Bekaa Vadisi'ne hava saldırıları başlattığını duyurdu.

KANSERLE MAĞDURİYET ALGISI

Netanyahu ayrıca İran'a karşı başlattığı savaşın devam etmesi için de elinden geleni yapıyor. İsrail merkezli Haaretz gazetesi ise Netanyahu'ya dair farklı bir haberi gündeme getirdi. Geçtiğimiz günlerde Netanyahu'nun bir yıl önce prostat kanseri tedavisi gördüğü açıklanmıştı. Haaretz'e göre, İsrail Başbakanı'nın prostat kanseri teşhisine ilişkin açıklamanın zamanlaması, yolsuzluk davası ile bağlantılı.

TÜRK HAVA SAHASINA GİREMEDİ

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un uçağı, Türk hava sahasını kullanamadığı için 2 günlük Kazakistan ziyaretine giderken 8 saatlik bir rota çizdi. İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Herzog'un uçağının Türkiye hava sahasından kaçınmak için alternatif bir rota izlediğini belirtti.



TÜRKİYE ÜZERİNDEN OY PEŞİNDELER

İsrail'de yaklaşan seçimlere Türkiye damga vuruyor. Netanyahu sık sık Türkiye karşıtı açıklamalar yapıyor. Netanyahu'ya karşı ittifak kuran Eski İsrail Başbakanı Bennett da benzer yolu izliyor ve 16 Şubat'ta yaptığı bir konuşmasında, Türkiye ile Katar'ı hedef alarak, "Türkiye'nin İsrail için büyüyen bir tehdit" olduğunu iddia etmişti.