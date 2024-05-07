Katil sınırı aştı

İsrail işgal ettiği Gazze Şeridi'nin dünyayla olan son bağını da kopardı. Gazze'de soykırıma uğrayan sivillerin yardım malzemelerine ulaşabildiği, siviller için son güvenli alan olarak gösterilen Refah kentine kara saldırısı başladı. İsrail ordusu Refah sınır kapısının Filistin tarafını işgal etti. Hamas'ın Mısır ve Katar'ın ateşkes şartlarını kabul etmesine rağmen gelen saldırılar yoğun bir şekilde sürdü. İsrail Ordusu sınır kapısına İsrail bayrağı çekti. Tanklarla sınıra kimseyi yaklaştırmayarak bir anlamda Mısır'a da meydan okudu. İsrail tankları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah sınır kapısına 200 metre mesafede konuşlandı. İsrail ordusu bölgedeki bazı binaları roketlerle hedef aldı. İsrail topçu birlikleri sınır kapılarına yakın bölgelere atış yaparak bölgeyi insansızlaştırdı.Hamas'ın önceki gece kabul ettiği ateşkesin detayları da ortaya çıktı. 42'şer günlük üç aşamadan oluşan ateşkes anlaşmasının en dikkat çeken kısmı son aşamada Hamas'ın silahlı mücadeleyi tamamen bitirmeyi kabul etmesi.İsrail önceki gece havadan bombalamaya başladığı Refah'a dün sabah itibarıyla karadan da saldırdı. İşgalci İsrail ordusu, Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurdu. Mısır'a 3.5 km uzaklıktaki kapının Filistin tarafında tam kontrolün sağlandığı belirtilen açıklamada, saldırıda en az 20 Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi. Saldırılarda yaralanan aralarında çocukların da olduğu onlarca Filistinli hastanelere kaldırıldı.İsraıl'ınsaldırılarının ardından Refah sınır kapısında yardım girişi durduruldu. Refah BM başta olmak üzere uluslararası kurumların Gazze Şeridi'ne insani yardımları ulaştırdığı son yer. Gazze Şeridi'ne yakıt girişi de artık yapılamayacağından iletişim ekipmanları ve jeneratörleri tehlike altında. İsrail'de aşırı sağcı gruplar da Ürdün'den Gazze'ye giden insani yardım konvoyunu durdurdu. Türk Kızılay da "Dünya kamuoyuna açık çağrımızdır. Gazze'ye yardımlar engellenemez" açıklaması yaptı.TürkDışişleri, katil İsrail yönetimini Refah'a yönelik saldırıları nedeniyle uyardı. Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli, "İsrail'in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır. Refah'a bir harekât tüm dünyayı etkiler" dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da "İsrail, Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi. Uluslararası hukuku ayaklar altına alarak hiçbir kuralı tanımayan İsrail yönetiminin hak ettiği cezaları alması için Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi. ANKARABatı medyası İsrail'in ateşkesi reddederek saldırıları artırmasını eleştirel bir dille haberlerine taşıyamamasına rağmen Netanyahu'nun zor bir seçim yapmak zorunda olduğunu yazdı. İnsan Hakları İzleme Örgütü ise ABD'yi, "İsrail ordusunun ABD silahlarını hukuka aykırı bir şekilde kullandığına dair kanıtlar nedeniyle İsrail'e silah satışını ve askeri yardımı derhal askıya almaya" çağırdı.Tel Aviv'deki Ayalon otoyolunu kapatan İsrailli göstericiler "Refah'a Hayır, Anlaşmaya Evet" pankartı taşıdı. AB dış ilişkiler temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Refah saldırısının çok sayıda can kaybına yol açacağını söyledi.Refah saldırılarıyla birlikte yüz binlerce Filistinli yine sürgün yollarına düştü. İsrail önceki gün bölgedeki 100 bin kişiyi tahliyeye zorladı. İsrail ordusu tecrit yeri olarak Han Yunus ve Mavasi'yi gösterdi. Ancak 4 ay boyunca işgal altında kalan Han Yunus halihazırda yerle bir olmuş durumda ve Mavasi de birkaç binadan ibaret bir yer. UNICEF'e göre Mavasi'de 850 kişiye sadece bir tuvalet düşüyor. Dolayısıyla 7 aydır defalarca kez sığındıkları yerlerden sürgün edilen Filistinliler için artık gidilecek hiçbir yer kalmadı. Filistinlilerin Han Yunus'taki plaja tahta evler kurduğu görüldü. DIŞ HABERLER