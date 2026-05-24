Katıl sürüsünden aktivistlere tecavüz

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını aşmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na yönelik uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahaleye ilişkin dikkat çeken iddialar öne sürüldü. Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada, İsrailli yetkililer gözaltı sürecinde aktivistlere çeşitli şekillerde fiziksel şiddet uygulamak ve cinsel istismarda bulunmakla suçlandı. Filonun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Müdahale sürecinde tecavüz dahil olmak üzere en az 15 cinsel istismar vakası yaşandı. Bazı kişiler yakın mesafeden plastik mermilerle vuruldu. Onlarca kişinin kemikleri kırıldı" denildi.

BİR KİŞİ BİLE ZARAR GÖRMEDEN ÇIKMADI



Açıklamada, aktivistlerden Veronica Otero'nun da 3 gün boyunca yaklaşık 180 kişinin neredeyse tamamının bahsi geçen eylemlere maruz kalmasına tanık olduğu aktarılarak, aktivistin şu sözlerine yer verildi: "Hepsinin birçok yönden istismara uğradığını söyleyebilirim. Hiçbir şeyi olmadan yürüyen tek bir kişi bile yoktu. Aralarında 36 kırık, birçok kırık kaburga, gövde, omuz ve sırt vardı. İnsanlar can çekişiyordu, insanlar (kırık kaburgalar nedeniyle) nefes alamıyordu." Açıklamada, "Sadece bu gemide anal tecavüz ve tabancayla zorla nüfuz etme dahil olmak üzere en az 12 cinsel saldırı belgelenmiştir.

Askerler, gönüllüleri yüzlerinden, boyunlarından ve vücutlarından şokladılar, getirilen her yeni grupla birlikte darbeler çoğaldı. Birden fazla gönüllü, çıplak arama sırasında fotoğraflarının çekildiğini ve gardiyanların bu sırada güldüğünü bildirdi" ifadeleri kullanıldı. Şiddetin Aşdod Limanı'nda da devam ettiğine işaret edilen açıklamada, "Dayak, kırık kaburgalar, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in yayınladığı ve küresel, diplomatik öfkeye yol açan videoları çok aşan bir ciddiyetle cinsel aşağılama. Katılımcılar işkenceye, aşırı stres pozisyonlarına ve uzun süreli sorgulamalara maruz kaldılar" denildi. Açıklamaya göre bazı aktivistler, teşhir amaçlı üst aramalarının gerçekleştirildiğini belirtti ve fotoğraflarının çekildiğini, İsrailli yetkililerin gülerek kendileriyle dalga geçtiklerini söyledi.

'DÖRT KİŞİ YÜZÜME VURMAYA BAŞLADI'

İSPANYOL bir aktivist gemideki karanlık bir konteynere zorla alındıklarını belirtti. Aktivist "Dört kişi beni duvara itti ve yüzüme vurmaya başladı. Bir dakikadan fazla süreyle elektrik şokuna maruz bırakıldım" dedi. Filo üyesi, neredeyse bilincini kaybedene kadar şiddete maruz bırakıldığını söyledi.

'İKİ GÜN SU VERMEDİLER'

BAŞKA bir İtalyan aktivist ise filo üyelerinin el konulan gemilerinden "hapishane gemilerine" nakledildiğini belirtti. Filodaki gönüllülerin bir konteynere kilitlendiği ve beş asker tarafından darp edildiği öne süren aktivist ayrıca, iki gün boyunca su olmadan gemilerde tutulduklarını kaydetti.