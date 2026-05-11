Katil sürüsünden amansız bombardıman

Katil sürüsü İsrail ordusu, tüm tepkiler ve ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde Nazi kamplarını aratmayan barbarlığına devam ediyor. İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) dün Megazi Mülteci Kampı'nda sivillerin toplu halde bulunduğu bir alanı bombaladı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Han Yunus'ta bir araca düzenlenen hava saldırısında Han Yunus Polis Merkezi Suç Araştırma Müdürü Vessam Fayiz Abdulhadi ile çavuş Fadi Abdelmuti Heykel yaşamını yitirdi. Ayrıca İsrail donanmasının, Gazze kenti açıklarında avlanan Filistinli balıkçılara açtığı ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Gazze kentinde bazı binalar ve tesisler ise İsrail tarafından havaya uçuruldu. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten beri 851 kişi öldürüldü, 2 bin 437 kişi yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana can kaybı 72 bin 737'ye yükseldi.

SAĞLIKÇILARI KATLETTİLER

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde 2 sağlık noktasına düzenlediği hava saldırılarında 2 ambulans görevlisi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

GAZZE'DE ANNE OLMAK...

Dünya dün "Anneler Günü'nü" kutlarken Gazze'deki anneler zor koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail binlerce kadın ve çocuğu katletti. Gazze'de çok sayıda çocuk annesiz kalırken binlerce anne ise gözyaşları içinde evlatlarını toprağa verdi.