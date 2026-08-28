Katil ve sapıkların Holokost maskesi

Gazze soykırımına verdikleri destek nedeniyle İsrailliler dünyanın dört bir yanında tepkilerle karşılaşıyor. "Özgür Filistin" sloganını duyan İsrailli turistler de çareyi sağa sola saldırmakta buluyor. Ardından olayların büyümesi ile polis devreye giriyor. Sosyal ağlara düşen videolarda İsrailli turistlerin, polislere genellikle "Ben Holokost kurbanıyım" diyerek mağduru oynama çalıştıkları ve bu sayede de hiçbir suçlama ile karşı karşıya kalmamaya çalıştıkları görülüyor. Son zamanlarda benzer olaylar Brezilya ve Tayland gibi ülkelerde yaşandı. Bu görüntülerin altına yapılan yorumlarda "Holokost, İkinci Dünya Savaşı'nda yapıldı. Siz nasıl oluyor da o dönemdeki Yahudi soykırımının kurbanı oluyorsunuz. Günümüzün Nazileri de İsrail ordusu" şeklinde tepkiler veriliyor. İsrailli genellikle bu sözleri söyleyerek yaptıkları her türlü pisliği örtbas edebileceklerini düşünüyor. Üstelik bunu söyleyenler çok genç, yani Holokost ile hiçbir alakaları yok.

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Sosyal ağlara yeni düşen bir başka vakanın da ABD'de geçtiğimiz aylarda yaşandığı ortaya çıktı. Craig Spiegel isimli bir Yahudi doktorun, ilaç ve reçete karşılığında çok sayıda hastası ile cinsel ilişkiye girdiği belirlendi. Doktor mahkemede kendisini "Bu tür suçlara yönelmemim sebebi Holokost, çünkü ailemi Holokost'ta kaybettim. Onların acısı yüzünden bu haldeyim" şeklinde savundu.

Ama hâkim bu saçma bahaneye inanmadı ve 20 yıl hapis cezası verdi. Bu yaşananlara dair çarpıcı bir ayrıntı daha var: O da ana akım medyanın Yahudi sapıklara dair yaşanan bu tarz olayları tek bir satır şeklinde bile haberleştirmemesi.

UÇURTMA VE KALEMLE DİRENİŞ

İsrail saldırıları nedeniyle neredeyse hiç sağlam okulun kalmadığı ve Tel Aviv'in kısıtlamaları yüzünden kırtasiye malzemelerine erişimde zorluk yaşanan Gazze Şeridi'nde yeni öğretim yılının ilk zili 19 Eylül'de çalacak. Filistinli çocuklar bir yandan tüm yokluklarına rağmen okumaya devam edecek, diğer taraftan da İsrail'in "savaş aracı sayacağız" dediği uçurtmalarıyla vahşete direnişlerini sürdürüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör