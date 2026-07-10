Katiller 3 aylık bebeği öldürdü
Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları devam ederken Al Jazeera kanalı işgal altındaki Batı Şeria'daki bir vahşeti gün yüzüne çıkardı. İsrail'in Ürdün Nehri yakınlarında Eriha yerleşim yerine kapattığı bir sınır geçiş noktası nedeniyle sağlık merkezine ulaştırılamayan 3 aylık Ahmad Zaid hayatını kaybetti. Al Jazeera'ye konuşan acılı baba, minik Zaid'i dünyaya gelişinden sonra ilk kez dışarıya çıkardıklarını ve amaçlarının doğum belgesini almak olduğunu anlattı. Yolda fenalaşan Zaid, ambulans ile Ramallah'a götürülmek istendi. Ancak İsrail kurduğu yasa dışı güvenlik noktalarından ambulansın geçisine izin vermeyin Zaid doğum belgesini alacağı gün hayatını kaybetti. Anne Senyora Zaid'in işgalci İsrail askerine "Beni vurun, oğlum geçsin" feryatları yanıtsız kaldı...