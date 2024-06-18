Katiller birbirine girdi

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırıma devam eden siyonist İsrail rejimi dağılıyor. Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu ile İsrailli siyasetçiler birbirine girdi. İşgal ordusu ile Netanyahu arasındaki ipler de kopuyor.Netanyahu, altı üyeli Savaş Kabinesi'ni feshetti. Geçtiğimiz günlerde kabinedeki iki isim ayrılmıştı. Buna karşılık aşırı sağcı bakanlar kabineye girmek istemişti. Netanyahu'nun Savaş Kabinesi'ni daha fazla aşırılık yanlılarıyla kurarak ABD'yi karşısına almamak için böyle bir karar aldığı düşünülüyor. Ancak Savaş Kabinesi'ne girmek isteyen aşırı sağcı koaslisyon ortakları Netanyahu'nun başbakanlığı için de bir tehdit oluşturuyor.İşgal ordusu önceki gün taktiksel ateşkes ilan etti. Ateşkesin Netanyahu'dan habersiz açıklanmasının ardından gerilim yükseliyor. Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu kararı alanları "ihanetle" suçladı. İşgal ordusunun açıkladığı ateşkesin altı da yine boş çıktı. Buna göre 08:00- 19:00 arasında belirli bölgede saldırı düzenlenmeyecekler. Uygulamanın amacının yardım kamyonlarının geçişi olduğu açıklandı. Ancak şimdiye kadar 193 personeli öldürülen BM'ye bağlı Unrwa'dan "Gazze insani yardım görevlileri için dünyanın en tehlikeli yeri" açıklaması geldi. Hâlâ yardımlar ulaştırılamıyor. Netanyahu ile ordu arasındaki diğer çatlak Ultra Ortodoks Yahudilerin askere alınıp alınmayacağı konusu oluyor.Yolsuzluk suçlamaları ile karşı karşıya olan ve esirlerin ailelerinin de dahil olduğu büyük bir kesim tarafından savaşı devam ettirdiği için eleştirilen Netanyahu karşıtı gösteriler büyüyor. Tel Aviv'de göstericiler sokakları kapatıyor.ABD ile İsrail'i karşı karşıya getiren son gelişme Lübnan oldu. İsrail'de aşırı sağcı siyasiler ilerleyen günlerde Lübnan'a saldırmayı planlıyor. ABD ise Lübnan'a saldırının bölgesel savaşı tetikleyebileceğini savunuyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın danışmanlarından Amos Hochstein, Hizbullah ve İsrail arasındaki gerilimin daha da artmasını önlemek aracı ile İsrail'e gitti.