Katiller TRT Arabi’yi hedef aldı

Gazze'ye aylardır bomba yağdıran İsrail bir kez daha gazetecileri hedef aldı. Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yapan TRT Arabi ekibi aracı İsrail ordusu tarafından hava saldırısına uğradı. Aralarında TRT ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı. Bağımsız kameraman olarak çalışan Sami Şahada ağır yaralandı, ameliyata alındı. TRT Arabi muhabiri Sami Berhum olaydan yara almadan kurtuldu. Saldırıya tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Bu bir terördür" derken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "İsrail ordusunun, bölgedeki insani durumu dünya gündemine taşıyan basın mensuplarını hedef almasını bir kez daha lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.