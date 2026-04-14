Katledilen 21 bin Gazzeli çocuk için...

İsrail'in Gazze soykırımının ilk iki yılında 21 binden fazla Filistinli çocuk hayatını kaybetti, 44 binden fazla çocuk yaralandı ve yüz binlercesi yerinden edildi. Dünyanın vicdanlı insanları, katledilen Filsitinli çocuklar için anlamlı protestolarla soykırım gerçeğini haykırmaya devam ediyor.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki ünlü Dam Meydanı'na Gazze'de katledilen 21 bin çocuğu temsilen 21 bin çocuk ayakkabısı konuldu. İtalya'nın başkenti Roma'da da ölen binlerce kişi, ölen 21 bin çocuğun isimlerinin yazılı olduğu pankartı taşıyarak yürüdü. Yürüyüşte 'Katilleri durdurun' çağrısı yapıldı.