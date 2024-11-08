Katliam altında 400 gün... Soykırım tuzağı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 39 artarak 43 bin 508'e çıktı. Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri tahliye etmek için göçe zorlayan İsrail ordusu, emirlerine uymayan ve topraklarını terk etmeyenlere karşı işledikleri katliamlarla soykırım suçunu derinleştiriyor. İsrail, Gazze'nin kuzeyinde birbirlerine destek için aynı evde yaşayan aileleri hedef alarak katliamlarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Filistinli kalabalık ailelerin yaşadıkları evleri kasıtlı olarak hedef alması, yıkılan evlerde çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden oluyor.Beyt Lahiya'da Filistinli çok sayıda sivilin sığındığı Radia ailesinin yaşadığı ev, 4 Kasım'da İsrail'in saldırısında yıkılırken, evde yaşayan kadınlar, çocuk ve yaşlılar da saldırı sonucu hayatını kaybetti. İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Meşru Beyt Lahiya bölgesinde yaşayan Filistinli genç Ahmed Bişravi, İsrail'in işlediği katliamların çoğunda zorla yerinden edilmiş ailelerin bulunduğu, nüfusu fazla evleri hedef aldığını, bunun da can kaybı ve yaralanma sayılarını artırdığını ifade etti. Bişravi, Filistinlilerin bu duruma bulduğu çözümü ise şöyle aktardı: "Beyt Lahiya'daki Filistinliler, bombalanma ve vurulma endişesiyle aile fertlerini birden fazla yere dağıtıyor. Birkaç gün önce babam, tek bir İsrail bombalamasında hepimiz ölmeyelim diye bölgedeki birkaç eve dağılmamızı istedi."Gazze'de soykırım yapan İsrail, Lübnan'ı da bombalamaya devam ediyor. İsrail jetlerinin hedefi Lübnan'ın sağlık sistemi oluyor. Sınır kasabalarını tamamen yok eden İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan genelinde sadece 7 açık hastane kaldı. Sağlık sistemi sadece yüzde 25'lik kapasite ile çalışabiliyor.Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de öldürülenlerin yaklaşık yüzde 70'ini kadın ve çocukların oluşturduğunu belirterek, Gazze'deki korkunç ihlaller ve muhtemel vahşet suçları için "hesap verilmesi" çağrısında bulundu.İsrail Savunma Bakanlığı, 25 adet gelişmiş ABD yapımı F-15 uçağı alımı için anlaşma imzalandığını açıkladı. Yaklaşık 5,2 milyar dolar tutarındaki işlemin Amerikan yardım fonlarından gerçekleştirileceği belirtildi. ABD, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e 17,9 milyar dolarlık askeri yardımda bulundu.