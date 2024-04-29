Katliam destekçisi Batı, Netanyahu’yu kurtarma derdinde

Katil İsrail'in 206 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 488'e yükseldi. Siyonist İsrail rejiminde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) paniği ise sürüyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı, UCM tarafından İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarılması ihtimalinde oluşabilecek yansımalara karşı dünyadaki büyükelçiliklerinden hazırlıklı olmalarını istedi.UCM'den Gazze Kasabı Netanyahu hakkında çıkacak olası tutuklama kararının Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) devam eden soykırım davasını etkilemesi bekleniyor. Güney Afrika'nın başvurusuyla İsrail, UAD'de Gazze'deki eylemleri nedeniyle soykırımdan yargılanmıştı. UCM şahısları, UAD devletleri yargılıyor. Dolayısıyla UCM'de alınan bir tutuklama kararı, UAD'nin ihtiyati tedbir kararlarının uygulanması noktasında İsrailli siyasetçiler üzerinde baskı oluşturabilir.Tutuklama kararı çıkması halinde Netanyahu veya diğer İsrailli yetkililerin UCM'ye taraf olan ülkelere seyahatlerinde tutuklama ihtimalleri var. Tutuklamanın Netanyahu ile birlikte İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında çıkması bekleniyor. ABD basınına göre Tel Aviv bu konuda hiç olmadığı kadar panikte ve Batılı müttefiklerine UCM'nin kararını engellemeleri için baskı yapıyor. ABD ve birçok Avrupalı ülkenin ise Gazze soykırımını engellemek yerine UCM'nin karar almasını önlemek için çaba sarf etmesi Batı'nın ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.İsrail'in Gazze'nin Refah kentindeki üç eve düzenlediği hava saldırısında en az 20 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. 1.9 milyon kişinin İsrail bombardımanından kurtulmak için sığındığı Refah'taki saldırı, Kahire'nin İsrail'in son ateşkes önerisini görüşmek için Hamas liderlerine ev sahipliği yapmasından saatler önce düzenlendi.İsrail'e karşı duran Türkiye, Gazze için diplomasi girişimlerini daha da yoğunlaştırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenecek "Gazze" temalı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvesi öncesi Riyad'da önemli görüşmeler yaparak Türkiye'nin düşüncelerini muhataplarına iletti. Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüşmesinde katliamın bir an önce sona ermesi gerektiğini, kalıcı ateşkes ve insani yardımların Gazze'ye ulaşması için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini vurguladı. Bakan Fidan ikili görüşmelerinde ise İsrail'in üzerindeki baskının artması gerektiğine dikkati çekti. Fidan görüşmelerinde Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması için atılabilecek adımları müzakere etti.ANKARAAB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Pek çok AB üyesi ülkenin mayıs ayı sonunda Filistin'i devlet olarak tanıması bekleniyor" açıklamasında bulundu.