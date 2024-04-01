Katliam itirafı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 845'e yükseldi. 178 gündür Filistinlilere karşı soykırım işleyen siyonist rejiminden katliam itirafları da gelmeye devam ediyor. Haaretz gazetesine konuşan İsrailli savunma yetkilileri ve askerler, ordunun Gazze'de "ölüm bölgeleri" oluşturduğunu ve buraya giren herkesi ayırt etmeksizin öldürdüğünü açıkladı.Söz konusu yetkililer, İsrail ordusunun 9 bin Hamas mensubunun öldürüldüğüne ilişkin açıklamalarını da yalanlandı. 22 Mart'ta Katar merkezli Al Jazeera kanalının Han Yunus'un Sikke bölgesinde şubat başında boş bir arazide yürüyen 4 Filistinli sivilin İsrail insansız hava araçlarının bombardımanında öldürülmesine ilişkin yayımladığı görüntüler tepkilere yol açarken, Haaretz'e konuşan İsrail ordusundan üst düzey yetkili, "Silahsızlardı, yürüdükleri bölgede güçlerimizi tehlikeye atmadılar" dedi.Gazze'de görev yapan yedek subay, "Uygulamada, İsrail'in faaliyet gösterdiği bölgelerde öldürdüğü herkes teröristtir" dedi. Bir diğer yedek subay, "(İmha bölgelerine) İnsanlar, özellikle de yetişkin erkekler girer girmez, o kişi silahsız olsa bile ateş edip öldürme emri veriliyor" dedi. Öte yandan İsrail Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, Gazze'de tam bir zaferin sağlanması için Yahudilerin bölgeye yeniden yerleştirilmesi gerektiğini söyledi.