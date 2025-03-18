Katliam ittifakı sahurda vurdu

İsrail ordusu, önceki gece sahur vakti ateşkesi tek taraflı bozarak Gazze'ye ölüm yağdırdı. Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 404 kişi öldü, 562 kişi yaralandı. 5 saat süren katliamda 20'den fazla İsrail savaş uçağı Refah ve Han Yunus'taki sivillerin sığındığı okul, çadır, barınak ve kampları vurdu. Saldırıları doğrudan sivilleri hedef alarak yapan İsrail sözde operasyonu 'Cehennemin kapıları açıldı' açıklamasıyla duyurdu ve İsrailli esirlerin tamamının bırakılmasını istedi. Saldırılarda Gazze Hükümet Çalışmalarını Takip Birimi Başkanı İsam ed-Dalis, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmed el-Hitte, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Mahmud Ebu Vatfe ve İç Güvenlik Teşkilatı Genel Müdürü Behcet Ebu Sultan'ın da katledildiği öğrenildi. ABD'nin günler önce Filistin'e desteğinden ötürü saldırı başlattığı Yemen'de Husiler, "Filistin halkını bu mücadelede yalnız bırakmayacağız. Destek ve yardımlarımızı sürdürecek ve çatışma adımlarını tırmandıracağız" açıklaması yaptı.

KARADAN İŞGAL HAZIRLIĞI

Filistin Dışişleri Bakanlığı, "Acil uluslararası müdahale çağrısında bulunuyoruz" mesajı yayımladı. Gazzeli yetkililer ölen Filistinlilerin cansız bedeni ile yaralıların, hastanelere dahi ulaştırılamadığını belirterel "Bu vahşi katliamlar, onların yalnızca öldürmekten anladığnı bir kez daha kanıtladı" dedi. İsrail jetleri ambulansları bile hedef aldı. İsrail ordusu, Suriye'de Golan Tepeleri'ndeki Kuneytra vilayetine bağlı "Han Arnabe" beldesini de havadan vurdu. İsrail tanklarının da olası bir kara harekâtı için Gazze sınırında hareket ettiği gözlemlendi. DIŞ HABERLER

BEYAZ SARAY:

İSRAİL ÖNCEDEN BİZE DANIŞTI TRUMP'IN DESTEĞİ TAM

Beyaz Saray, İsrail'in Gazze saldırılarıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump yönetimine danıştığını açıkladı. Fox News'e konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de "Kıyamet kopacak" ifadesini kullanarak, Trump'ın İsrail'e destek olmaktan korkmadığını belirtti. Hamas ise "Ateşkesi bozma kararı, rehineleri ölüme terk etme kararıdır" açıklamasını yayınladı. Hamas'ın elinde 24'ü hayatta olan 59 rehinenin olduğu tahmin ediliyor.

ÖLENLERİN 150'Sİ ÇOCUK

Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılarda 150 Filistinli çocuğun öldüğünü duyurdu.

5 SANİYEDE BİR BOMBA DÜŞTÜ

Birleşmiş Milletler çocuk yardım kuruluşu UNICEF'in sözcüsü Rosalia Bollen, Gazze'nin güneyindeki El-Mevasi'deki tanıklığını anlattı: Çok yüksek patlama sesleriyle uyandık. Neredeyse beş saniyede bir bomba düştü.

HAMAS: TÜM SORUMLULUK WASHINGTON'DA

Hamas'ın mesajında "İşgale verdiği sınırsız destekle Washington, Gazze'deki katliamların tüm sorumluluğunu taşımaktadır. Uluslararası toplum, işgali ve destekçilerini insanlığa karşı işlenen bu suçlardan sorumlu tutmak için harekete geçmeli" denildi.

YARALILAR VE HASTALARA SINIR KAPISI KAPATILDI!

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak 2025'te ateşkes yürürlüğü girdi. Hamas rehineleri serbest bırakmak gibi tüm ateşkes kurallarına uydu. Ancak İsrail 6 Mart'tan bu yana ateşkesin ikinci aşamasına geçmeyi reddetti. İsrail, son saldırı sonrası Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını Gazze'den gelen hasta ve yaralılara kapattı.

ZORLA GÖÇ OYUNU YİNE DEVREDE

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'nin bloklara bölündüğü haritayı paylaştı. Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, güneyindeki Huza ve Han Yunus'taki Absan mahallelerine "şiddetli saldırı düzenleyeceğini" açıklayan İsrail ordusu, Filistinlilere zorla göç etmeleri talimatını verdi. Güneydekilere Han Yunus, kuzeydekilere Gazze'nin batısında "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği alanlara göç etmeleri emrini veren İsrail, "Bölgeden ayrılmayan ölür" tehdidini savurdu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: İSRAİL İNSANLIĞA MEYDAN OKUYOR

İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır. Küresel düzeyde barış ve istikrar arayışlarının yoğunlaştığı bir dönemde, İsrail hükümetinin sergilediği bu saldırgan tutum, bölgenin ortak geleceğini tehdit etmektedir. İsrail'in yeni bir şiddet sarmalına neden olması kabul edilemez. ANKARA

BU ŞEBEKE YARGILANMALI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dünyada insanlık adına bir değer ve düzen olacaksa ilk şartı bu katliam şebekesinin yargılanması ve cezalandırılmasıdır.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ateşkes çağrılarını ve uluslararası toplumun uyarılarını alaycı bir şekilde yok sayan İsrail'e karşı Birleşmiş Milletler, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve uluslararası toplum derhal somut adımlar atmalıdır. İsrail'in cezasızlık zırhı kırılmalı ve sorumlular savaş suçlusu olarak yargılanmalıdır.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala: Netanyahu hükümeti, insanlık dışı şiddet politikalarını pervasızca sürdürerek dünyanın gözü önünde küresel barış ve adaletin altını oymakta. Bu saldırılar yalnızca Filistin halkına değil, vicdan sahibi tüm insanlığa karşı işlenmiş suçlardır.