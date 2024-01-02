Katliam Kabinesi’ni Lahey korkusu sardı

İsrail basını, ülkede ordu ve Yüksek Mahkeme yetkililerinin, Güney Afrika'nın, Gazze Şeridi'nde 21 binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail hakkında Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasının Tel Aviv aleyhine sonuçlanabileceği yönünde endişe duyduğunu aktardı. Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'de soykırım davasıyla ilgilenen üst düzey hukuk uzmanı, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de dahil olmak üzere ordu yetkililerini, Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze'deki saldırıları durdurma çağrısında bulunan bir tedbir kararı verebileceği "tehlikesine" ilişkin uyardı. Hukuk uzmanı, yetkililere Uluslararası Adalet Divanı kararının bağlayıcı olduğunu hatırlatırken, İsrail ordusu ve Yüksek Mahkeme soykırım davasını ele almak için hazırlıklara başladı. Bu çerçevede, dün İsrail Dışişleri Bakanlığı bir oturum tertip etti.Hayfa Üniversitesi'nden uluslararası hukuk uzmanı Dr. Shelly Aviv Yeini, soykırım davasının İsrail'e yönelik diplomatik izolasyona, boykot ve yaptırımlara yol açabileceğini ifade etti. Öte yandan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Güney Afrika'nın İsrail hakkında Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasını memnuniyetle karşıladı. Güney Afrika, 29 Aralık'ta, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle karşı dava açarak geçici tedbir kararı alınmasını talep etmişti.Gazze'de bir İsrail askerinin bulduğu, ailesinin öldürüldüğü düşünülen Filistinli bir kız bebeği İsrail'e kaçırdığı ortaya çıktı. İsrail Ordu Radyosu'na konuşan İsrailli asker Harel Itah'ın arkadaşı Shahar Mendelson, Itah'ın Gazze'de girdiği bir evde ağlarken bulduğu Filistinli bir kız bebeği İsrail'e götürdüğünü söyledi.İsrail'inKanal 12 televizyonu, Tel Aviv yönetiminin eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'i "Batılı ülkeleri savaşın bitiminden sonra Gazze Şeridi'nden Filistinli mültecileri kabul etmeye ikna etmesi için" arabulucu olarak atamayı planladığını iddia etti. Blair'in geçen hafta İsrail'e gizli bir ziyarette bulunduğu ve bu konuyu İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştüğü ileri sürüldü.İsrailli gazeteci Zvi Bar'el, İsrail'in tüm nüfusu düşman olarak gördüğünü itiraf etti. "Gazze'de yeni doğum yapmış anneler açlıktan bebeklerine bakamıyor" diyen Bar'el, Gazze Şeridi'ne ilaç ve gıda girişine sınırlama uygulayan İsrail'in tüm nüfusu düşman olarak gördüğünü ve bunun doğuracağı hukuki sonuçlardan endişelenmesi gerektiğini yazdı.