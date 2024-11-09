Katliam, kuşatma ve kıtlıkla Gazze’yi boğuyorlar

Katil İsrail ordusu bir yılı aşkın süredir soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde katliam, kuşatma ve kıtlık ile etnik temizlik yapıyor. İsrail savaş uçaklarının dün düzenlediği saldırılarda en az 26 kişi daha hayatını kaybetti. İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze kentinin Yafa Caddesi'nde bulunan yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı Fehd es-Sabah Okulu'nu hedef aldı. 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırları bombalaması sonucu en az 9 kişi öldü. Ölü ve yaralılar, Filistin Kızılayı'na bağlı sağlık görevlileri tarafından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne nakledildi. Öte yandan Al Jazeera'de yer alan habere göre, İsrailli bir keskin nişancı Gazze Şehri'nin Zeytun bölgesinde bir kişiyi öldürdü.İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde Ebu Cerrad ailesine ait bir evi bombalaması sonucu ise bir kişi öldü, yaralıların olduğu bildirildi. Kentte farklı bir noktada düzenlenen saldırıda ise Hammude ailesinden 3 kadın hayatını kaybetti. İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ile Cibaliya'da Filistinlilere ait onlarca ev ve yerleşim alanlarını patlayıcılar yerleştirerek havaya uçurdu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 508 Filistinli öldü, 102 bin 684 kişi yaralandı.azze Şeridi'ndeki katliamını Lübnan'a taşıyan soykırımcı İsrail ordusu dün de çok sayıda saldırı düzenledi. İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü, en az 38 kişi yaralandı. Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki Burc el-Baracine'ye çok şiddetli 2 saldırı düzenlediğini bildirdi. Öte yandan Hizbullah, sirenlerin çaldığı İsrail'deki liman kenti Hayfa'ya yönelik roketli saldırı düzenlediğini açıkladı.