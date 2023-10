Katliam rotası

İsrail, işgal ettiği Filistin topraklarında sistematik soykırım ve katliamlarına devam ediyor. Kara, hava ve denizden abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırıların şiddetini her geçen gün artıran İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze'yi cehenneme çevirdi. Barbarlıkta sınır tanımayan İsrail askerleri, evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığınmaya çalışan Filistinlileri bile yollarda katliamdan geçiriyor. İnsanlara bombardımandan önce güvenli bölgelere gitmeleri ve evlerini terk etmeleri yönünde çağrı yaparak tahliye olacak sivillerin gidecekleri rotaları bile belirleyen İsrail yönetimi, ardından bu rotaları izleyen kafileleri göç yolunda katletmeye başladı.Önceki gün yerinden edilmiş Filistinlilerin oluşturduğu konvoya düzenlenen bir saldırıda en az 70 kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin ise yaralandığı bildirildi. Filistinlileri kurtarmaya çalışan ilkyardım ekiplerinin saldırıya uğradığı anlar da görüntülere yansıdı. Filistin resmi haber ajansı Wafa da saldırıyı 'Yeni bir katliam' başlığıyla paylaştı. Haberde, İsrail güçlerinin, 3 ayrı kafileye saldırdığı aktarıldı. Hedefi Gazze'yi içindeki sivillerle birlikte haritadan silmek olan İsrail, kara operasyonu için de hazırlıklarını tamamladı. Yüzlerce İsrail tankının, Gazze sınırındaki bekleyişi sürüyor. İsrail'in sekiz gündür Gazze Şeridi'ndeki kentleri yoğun bir şekilde bombaladığı saldırılarda son 24 saatte 324 Filistinli daha hayatını kaybetti. Buna göre, aralıksız süren yoğun bombardımanlarda 724'ü çocuk, 458'i kadın olmak üzere 2 bin 215 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 714 kişi de yaralandı.İsrail ordusu, Hamas'ın 126 İsrailliyi rehin aldığını öne sürerken Hamas, İsrail'in son saldırılarında esirlerden 9'unun öldüğünü duyurdu.Uluslararası uyarılara rağmen Gazze halkına evlerini boşaltma çağrısını yineleyen İsrail ordusu, Gazze'ye karadan saldırı hazırlıklarında sona yaklaşıldığını bildirdi. Gazze Şeridi'ndeki İsrail'in hava saldırılarından kaçan 35 bin Filistinli evlerini terk ederek Şifa Hastanesi'ne sığındı. Hastane çevresinde toplanan binlerce aile, yiyecek, ilaç ve su sıkıntısı çekiyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Durra Çocuk Hastanesi'nin İsrail savaş uçakları tarafından atılan fosfor bombalarıyla vurulduğunu kaydetti. Öte yandan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de yer alan El-Avde Hastanesi Müdürü Ahmed Muhenne, İsrail'in hastanenin boşaltılmasını istediğini belirtti. Muhenne, "Bazı hastalar tahliye edildi ancak sağlık durumlarının ciddiyeti nedeniyle sevk edilemeyen hastalar da var" dedi. Hastanede durumu kritik olan hastalar olduğunu belirten Muhenne, bunun mümkün olmadığını belirtti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani ise tıbbi tesislere saldırıların uluslararası insancıl hukuk uyarınca yasak olduğunu ifade etti.İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyonun üzerinde Filistinlinin güneye geçmesi için tanıdığı 24 saatlik süre önceki gün TSİ 20.00'de doldu. İsrail'den yapılan açıklamada, 10.00-16.00 saatleri arasında Gazzelilerin güneye iki ana yoldan güvenli geçişine izin verildiği belirtildi. 6 saat boyunca izin verilen yollara saldırı olmayacağı belirtildi. Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi boyunca suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişinin risk altında olduğunu açıkladı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bütün uyarılara rağmen saldırılara devam edeceklerini açıkladı. Netanyahu, Yahudi inancına göre, kutsal Şabat gecesi ulusa yaptığı konuşmasında ülkesinin Gazze Şeridi'ne açtığı savaş hakkında konuştu. İsrail'in bu dönemde "muazzam uluslararası destek topladığını" belirten Netanyahu, "Düşmanlarımız bedel ödemeye başladı. Sırada ne var detay vermeyeceğim. Ama şunu söyleyeyim, bu sadece başlangıç" dedi.İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'e Gazze'de işlediği "savaş suçlarını" geç olmadan durdurma uyarısında bulundu. Abdullahiyan, İsrail'e karşı yeni cephe açmak için Lübnan Hizbullahı dahil "direniş cephesinin elinin tetikte" olduğunu söyledi.Son sekiz gündür çocuk, kadın demeden masum sivilleri katleden İsrail, basın çalışanlarını da hedef alıyor. İsrail'in önceki gün Lübnan sınırındaki saldırısında İngiltere merkezli Reuters haber ajansı kameramanı İssam Abdullah hayatını kaybetti, 5 gazeteci de yaralandı. Reuters, çalışanının öldürüldüğünü skandal ifadelerle duyurdu. Haberinde "Reuters muhabiri İsrail topraklarından gelen bir hava saldırısında hayatını kaybetti" ifadelerini kullanan Reuters, füzelerin İsrail rotasından geldiğini belirtirken ateşleyenin İsrail olmadığına yönelik bir dil kullandı. Saldırıda 2 gazetecisi yaralanan Katar merkezli Al Jazeera ise saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu. Öte yandan BBC'de yer alan habere göre, önceki gün Muhannad Tutunji, Haitham Abudiab ve BBC Arapça ekibi Tel Aviv'de silah zoruyla alıkonuldu. Anadolu Ajansı (AA), İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden gelişmeleri aktaran haber ekibiyle iletişimini kaybetti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 9 gazeteci yaşamını yitirmişti.Batımedyası da Filistin aleyhinde kara propagandaya imza atmaya devam ediyor. İngiliz The Times, algı operasyonunun açık bir örneğini manşetten servis etti. "İsrail ağır yaralı bebeklerin görüntülerini paylaştı" başlığını kullanan The Times, bu başlığın altında Gazze'de İsrail bombaları tarafından yaralanmış Filistinli çocukların fotoğrafını kullandı. İngiliz BBC ise savaşın ilk günlerinde İsrailliler için "öldürüldü" ifadesini kullanırken hayatını kaybeden Filistinli siviller için "öldü" kelimelerini kullanmayı tercih etmişti.