Katliama doymadılar idamı da getirdiler
İsrail Meclisi (Knesset), Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onayladı. Uluslararası kamuoyunun karşı çıktığı yasada "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli veya burada yaşayan birini öldürmek" idam kararı için gerekçe gösterildi. Kararın öncülerinden aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise "Hüküm saati geldi" ifadeleriyle tehditler savurdu. Ben-Gvir, "Teröristleri idam edelim, mümkün olduğunca fazla" ifadesini kullandı. Filistin Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam kararını reddediyor ve bunu halkımıza karşı savaş suçu olarak kabul ediyoruz. Bu tür ırkçı yasaların tehlikeli sonuçları konusunda uyarıyoruz: Bunlar, gerilimi ve tırmanışı artırmanın yanı sıra bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması fırsatlarını tehdit edecek" denildi.