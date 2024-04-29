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Giriş Tarihi: 30.4.2024

Katliama karşı çıkan İskoçya Başbakanı istifa etti

Katliama karşı çıkan İskoçya Başbakanı istifa etti
Gazze'deki tutumu nedeniyle İngiliz hükümetini eleştiren İskoçya Başbakanı ve İskoçya Ulusal Partisi'nin (SNP) lideri Hamza Yusuf, istifa etti. SNP ile İskoçya Yeşiller Partisi, emisyon hedeflerindeki anlaşmazlık sonrası 3 yıldır süren koalisyonu bozma kararı almıştı. İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı olan Yusuf, İngiliz hükümetinin Gazze'de acil ateşkes çağrılarını reddetmesinin "utanç verici" olduğunu belirterek eleştirmişti. Filistin destekçisi bir diğer lider olan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de dün görevine devam edeceğini açıkladı. Sanchez, eşi Begona Gomez'in hakkında bir anda çıkan yolsuzluk suçlamaları nedeniyle istifa baskısı altındaydı.
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Katliama karşı çıkan İskoçya Başbakanı istifa etti
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