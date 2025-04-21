SON DAKİKA: Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Vatikan, Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Franciscus'un 88 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.
Son dakika haberleri: Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un (88) bu sabah yerel saatle 07.35'te hayatını kaybettiğini duyurdu.
PAPA FRANCIUS KİMDİR?
Babası José Mario Francisco Bergoglio, İtalya'nın Piyemonte bölgesindeki Asti yakınlarındaki Portacomaro'dan Arjantin'e göç etmiş, orada 12. Aralık 1935'te Buenos Aires doğumlu ve İtalyan kökenli olan Regina Maria Sivori ile evlendi.
Jorge Mario Bergoglio'nun Alberto Horacio, Oscar Adrian, Marta Regina ve Maria Elena adında dört kardeşi vardır. Babası, Arjantin Demiryolları'nda iş bulmuştu. Kendisinin hâlâ Portacomaro'nun lehçesine hâkim olduğu söylenmektedir.