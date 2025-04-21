SON DAKİKA: Katolik Kilisesi’nin lideri Papa Francis hayatını kaybetti

Franciscus'un Arjantin'in resmî dili İspanyolcanın ve ana dili İtalyancanın yanında hatasız Almanca konuşur. İngilizceye, Fransızca ve muhtemelen Portekizceye hâkimdir. Üniversite tahsili sırasında bunların yanında Latince ve Eski Yunanca öğrenmiştir.

Papanın hem Arjantin hem de İtalya vatandaşlığı vardır. Bunun yanında kardinal olmasıyla Vatikan vatandaşlığını da almıştır.