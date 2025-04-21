SON DAKİKA: Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Vatikan, Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Franciscus'un 88 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

SON DAKİKA: Katolik Kilisesi’nin lideri Papa Francis hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un (88) bu sabah yerel saatle 07.35'te hayatını kaybettiğini duyurdu.

SON DAKİKA: Katolik Kilisesi’nin lideri Papa Francis hayatını kaybetti

PAPA FRANCIUS KİMDİR?

Babası José Mario Francisco Bergoglio, İtalya'nın Piyemonte bölgesindeki Asti yakınlarındaki Portacomaro'dan Arjantin'e göç etmiş, orada 12. Aralık 1935'te Buenos Aires doğumlu ve İtalyan kökenli olan Regina Maria Sivori ile evlendi.

SON DAKİKA: Katolik Kilisesi’nin lideri Papa Francis hayatını kaybetti

Jorge Mario Bergoglio'nun Alberto Horacio, Oscar Adrian, Marta Regina ve Maria Elena adında dört kardeşi vardır. Babası, Arjantin Demiryolları'nda iş bulmuştu. Kendisinin hâlâ Portacomaro'nun lehçesine hâkim olduğu söylenmektedir.

SON DAKİKA: Katolik Kilisesi’nin lideri Papa Francis hayatını kaybetti

Franciscus'un Arjantin'in resmî dili İspanyolcanın ve ana dili İtalyancanın yanında hatasız Almanca konuşur. İngilizceye, Fransızca ve muhtemelen Portekizceye hâkimdir. Üniversite tahsili sırasında bunların yanında Latince ve Eski Yunanca öğrenmiştir.

Papanın hem Arjantin hem de İtalya vatandaşlığı vardır. Bunun yanında kardinal olmasıyla Vatikan vatandaşlığını da almıştır.