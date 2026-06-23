Kavurucu sıcaklar Avrupa’yı felç etti: Ulaşımda kaos! Can kayıpları arttı
Sıcak hava dalgası nedeniyle İngiltere’de raylı ulaşım aksadı, Belçika’da kriz planları devreye alındı. Fransa’da ise sıcaklık nedeniyle ölümler yaşanmaya devam ediyor.
İngiltere genelinde pazar gününden beri etkili olan sıcak hava dalgası raylı ulaşımda aksamalara yol açarken, dün gece yaşanan şiddetli yağış sonrasında Londra metrosunda bazı hatlarda sinyal hatası meydana geldi.
Şehirde Circle Line seferleri tamamen askıya alınırken, Londra merkezine bağlanan District, Elizabeth, Metropolitan, Hammersmith&City ve Mildmay hatları dahil olmak üzere birçok hatta geniş çaplı aksaklıklar yaşanıyor.
Bu sabah özellikle Baker Street gibi ana aktarma istasyonlarında iptal olan ve ciddi aksamalar yaşanan seferler nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Aşırı sıcak hava koşulları, metro istasyonlarında bekleyen yolcuları oldukça zorladı.
Aşırı sıcak havalarda altyapının sağlıklı çalışmasında sorunlar yaşandığından, Londra'nın toplu taşıma sistemini yöneten Transport for London (TfL) yolculara sıcak hava dalgası süresince gerekli olmadığı sürece hatları kullanmamaları önerisinde bulundu.
TfL ayrıca yolculara yola çıkmadan önce hatlardaki son durumu kontrol etmelerini tavsiye etti.
İngiltere'de sıcaklıkların hafta boyunca yüksek seyredeceği ve bazı bölgelerde 38-40 dereceye ulaşabileceği öngörülüyor. İngiltere Meteoroloji Ofisi bu nedenle dün kırmızı alarm yayınlamıştı.
BELÇİKA'DA ULUSAL KRİZ MERKEZİ TOPLANIYOR
Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (IRM), perşembe gününden itibaren ülke genelinde "turuncu alarm" ilan ederken, Lüksemburg vilayetinde alarm bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
Daha önce alarm kapsamı dışında kalan Kuzey Denizi kıyı şeridi de turuncu alarm bölgesine dahil edildi.
Çarşamba ve perşembe günleri hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde 37 dereceye kadar çıkacağı duyurulurken, sıcak hava dalgasının cuma ve cumartesi günleri de etkisinin süreceği bildirildi.
Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerle ilgili dikkatli olunması çağrısında bulunulurken, turuncu alarm süresince vatandaşlara bol sıvı tüketmeleri, hafif kıyafetler giymeleri, günün sıcak saatlerini serin ortamlarda geçirmeleri ve evlerde sıcak havanın içeri girmesini önlemek için kapı ve pencereleri kapalı tutmaları tavsiye edildi.
Hükümet, risklere karşı önlem almak için Ulusal Kriz Merkezi'nin toplanacağını duyurdu.
Telefonlara "olumsuz hava koşulları uyarısı" mesajı gönderilirken, bazı okullar ise aşırı sıcaklar nedeniyle hafta boyunca kapatıldı.
Demir yolu altyapısının aşırı sıcaktan zarar görmesini önlemek amacıyla bazı yoğun saat tren seferleri de iptal edildi.
FRANSA'DA ARABADA BIRAKILAN 2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Fransa basınında yer alan haberlere göre, olay ülkenin güneydoğusundaki Vaucluse vilayetine bağlı Carpentras'ta yaşandı.
Carpentras Savcılığı, park halindeki bir araçta bırakılan 2 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuğun ölü bulunduğunu açıkladı.
Olayla ilgili taksirle ölüme neden olma suçundan soruşturma başlatan savcılık, çocukların kendi evlerinin önünde park halindeki araçta bulundukları ve aracın güneş altında olduğu bilgisini paylaştı.
Savcılık, çocukların yüksek sıcaklık nedeniyle öldüğü ihtimali üzerinde durduklarını bildirdi.
Fransa'da yaklaşık 10 gündür etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 49 vilayette kırmızı alarm verilirken, 13 kişi boğularak, 7 kişi de sıcaklığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetti.