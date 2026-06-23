Kavurucu sıcaklar Avrupa’yı felç etti: Ulaşımda kaos! Can kayıpları arttı

İngiltere genelinde pazar gününden beri etkili olan sıcak hava dalgası raylı ulaşımda aksamalara yol açarken, dün gece yaşanan şiddetli yağış sonrasında Londra metrosunda bazı hatlarda sinyal hatası meydana geldi.

Şehirde Circle Line seferleri tamamen askıya alınırken, Londra merkezine bağlanan District, Elizabeth, Metropolitan, Hammersmith&City ve Mildmay hatları dahil olmak üzere birçok hatta geniş çaplı aksaklıklar yaşanıyor.

Bu sabah özellikle Baker Street gibi ana aktarma istasyonlarında iptal olan ve ciddi aksamalar yaşanan seferler nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Aşırı sıcak hava koşulları, metro istasyonlarında bekleyen yolcuları oldukça zorladı.

Aşırı sıcak havalarda altyapının sağlıklı çalışmasında sorunlar yaşandığından, Londra'nın toplu taşıma sistemini yöneten Transport for London (TfL) yolculara sıcak hava dalgası süresince gerekli olmadığı sürece hatları kullanmamaları önerisinde bulundu.

TfL ayrıca yolculara yola çıkmadan önce hatlardaki son durumu kontrol etmelerini tavsiye etti.

İngiltere'de sıcaklıkların hafta boyunca yüksek seyredeceği ve bazı bölgelerde 38-40 dereceye ulaşabileceği öngörülüyor. İngiltere Meteoroloji Ofisi bu nedenle dün kırmızı alarm yayınlamıştı.