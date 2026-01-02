Kayak merkezinde yılbaşı faciası: 40 ölü 115 yaralı

İsviçre'deki Crans-Montana kayak merkezinde meydana gelen yangında en az 40 kişi hayatını kaybetti, 115 kişi yaralandı. Polis sözcüsü, yangının bodrum katında gerçekleştiğini açıkladı. Bölgede uçuş yasağı başlatıldı. İsviçreli yetkililer, ölenler arasında başka ülkelerin vatandaşlarının da bulunduğunu açıkladı. İsviçre polisi, yangının perşembe günü sabaha karşı yaşandığını duyurdu. İsviçre Savcılığı, olayın saldırı olmadığını düşündüklerini belirtti. Yetkililer yangının çıkış nedenini araştırdıklarını ve önceki bilgilerin aksine yangından önce bir patlama yaşanmadığını aktardı. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bölgede 10 helikopter ve 40 ambulansın görev yaptığı, hastanelerin yoğun bakımlarının dolduğu aktarıldı. Yaralılar çevredeki diğer hastanelere naklediliyor.

YANGIN BODRUM KATINDA YAŞANDI

Polis sözcüsüne göre, yangın çıktığında barda 100'den fazla kişi bulunuyordu. RTS'nin haberine göre, yangın barın bodrum katında meydana geldi. Barın kapasitesi 400 kişiydi. Olay yerine polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra birkaç helikopter de sevk edildi.