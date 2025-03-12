Kayıp çelik gemi 132 yıl sonra bulundu

Titanik'ten 20 yıl önce 'en güvenli gemi' olarak lanse edilen Western Reserve, battıktan 132 yıl sonra bulundu. Western Reserve, gölleri aşan ilk tamamen çelik yük gemilerinden biriydi. Hız rekorlarını kırmak üzere inşa edilen 91 metrelik yük gemisi, en güvenli gemilerden biri olarak kabul ediliyordu. Ancak gemi, 1892'de Michigan ile Kanada arasındaki Whitefish Körfezi'nde ani bir fırtına sonrası ortadan ikiye ayrıldı. Kazada, sahibi Peter Minch ve ailesi de dahil 27 kişi hayatını kaybetti. Sağ kurtulan tek kişi, Harry W. Stewart oldu. Yaklaşık 132 yıldır gölün derinliklerinde gizlenen gemi enkazı, geçen temmuz ayında Büyük Göller Gemi Enkazları Tarih Topluluğu tarafından Michigan'ın Yukarı Yarımadası açıklarında tespit edildi.