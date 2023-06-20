Kayıp denizaltı için zaman daralıyor

Geçen pazar günü Atlas Okyanusu'ndaki Titanic'in enkazına yapılan dalış sırasında kaybolan turist denizaltı için umutlar tükeniyor. En fazla 2 günlük oksijenleri kalan yolcuların bulunması için kurtarma ekiplerinin zamanla yarışı sürüyor. İçinde 5 kişinin bulunduğu denizaltındaki kişiler arasında, İngiliz milyarder iş insanı ve kâşif Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood ve oğlu Suleman Dawood var. Fransız kâşif Paul-Henry Nargeolet'nin de gemide olduğu düşünülüyor. Tur şirketi OceanGate'in CEO'su Stockton Rush'ın da denizaltında olduğu tahminler arasında. Gemiyi arama çalışmalarında şu ana kadar askeri uçaklar, bir denizaltı ve sonarlar kullanıldı. Çalışmalar sürüyor. 1912'de buzdağına çarparak batan Titanik'te 1514 kişi yaşamını yitirmişti.