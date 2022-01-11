Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly: En büyük tehdit her şeyin önceden planlanmış olması

Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, ülkesindeki gelişmelere ilişkin Büyükelçilik'te bir basın toplantısı düzenledi. Son durumu değerlendiren Saparbekuly, "Kazakistan'ın yurt dışında eğitilmiş iyi eğitilmiş silahlı saldırganlar arasında radikal İslamcı gruplar arasında sıcak noktalara karışma konusunda uzman kişiler var. Maalesef Kazakistan, bu tip koordine şiddet eylemlerine hazır değildi. 11 noktada saldırı düzenlendi. 9 bölgede kontrol noktaları ele geçirildi.
Büyükelçi'nin konuşmasından satır başları şöyle:
"Başlangıçta barışçıl ve sosyo-ekonomik talepler olmasına rağmen, sonrasında meydana gelen ekonomik ve politik talepler ayaklanmaya dönüştü. Anlaşmaya varılmak istenmedi. Anayasal düzeni zorla devirmeyi amaçlamışlardı.
"BARIŞ GÜCÜ'NE BAŞVURMAK ZORUNDA KALDIK"
Ülkede düzen sağlanmak için Cumhurbaşkanı Tokayev göreve başladı. Kazakistan vatandaşlarının can ve mallarını korumayı amaçlayan bir terörle mücadele eylemini başlatmayı emretti. Ülkedeki durumu istikarara kavuşturmak için Cumhurbaşkanı Tokayev, Barış Gücü'ne başvurmak zorunda kaldı. Kolektif anlaşmalar gereğince gelen Barış Gücü'nün asıl amacı önemli devlet kurumları, askeri birimler ve elektrik santrelleri gibi stratejik merkezleri korumaktı. Terörle mücadeleye dahil olmadılar.
"GÖREV HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR"
Kolektif Barış Gücü, geçici olarak Kazakistan'da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Tokayev tüm failleri adalete teslim etmek için özel araştırma ekibi tayin etti. Şu anda bu görev hız kesmeden devam ediyor.
İSTİKRAR VURGUSU
Durum şu anda istikrara kavuştu. Kazakistan yaraları sarma sürecine girdi. Buradaki en önemli tehdit, olayların önceden planlanmış olması. Almatı gibi şehirlerde yaşananların barışla alakası yok ve bazı vatandaşlarımız provokasyona maruz kaldı.
'İDEOLOJİK SABOTAJ'
Cumhurbaşkanı olayları darbe girişimi olarak bildirdi. Eş zamanlı saldırılar yapıldı. Özellikle Almata'da 5 Ocak'ta Kazakistan'da protestocular yönelirken akşam saatlerinde az önce ifade ettiğim 7 silah mağazası, milli güvenlik ofisi gibi yerler ele geçirilirken tek koordineden hareket edildi. Bu terörist gruplarının içinde ideoojik sabotaj durumları vardı.
"SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR"
İstihbaratta büyük açıklık olduğu anlaşıldı. Bu nedenle önlemler alındı. Ayrıca Kazakistan'da sosyo-ekonomik durumlarla ilgili reformlar yapılacak. Şu ana kadar 16 askerimiz şehit oldu. İki tane askerimizin kafasının kesilerek şehit olması bu durumun bir terör saldırısı olduğunu da gösteriyor. Vefat sayıları güncelleniyor. Toplamda 8 bin kişi tutuklandı. Soruşturmalar devam ediyor."