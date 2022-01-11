Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly: En büyük tehdit her şeyin önceden planlanmış olması

"GÖREV HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR"

Kolektif Barış Gücü, geçici olarak Kazakistan'da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Tokayev tüm failleri adalete teslim etmek için özel araştırma ekibi tayin etti. Şu anda bu görev hız kesmeden devam ediyor.

İSTİKRAR VURGUSU

Durum şu anda istikrara kavuştu. Kazakistan yaraları sarma sürecine girdi. Buradaki en önemli tehdit, olayların önceden planlanmış olması. Almatı gibi şehirlerde yaşananların barışla alakası yok ve bazı vatandaşlarımız provokasyona maruz kaldı.