Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Ukrayna’da barış için İstanbul’u işaret etti!

Çünkü orada önemli sonuçlar elde edilmişti. Ardından da doğal olarak Rusya'nın da dahil olduğu büyük güçlerin garantileri altında uzun zamandır beklenen barışa doğru ilerlemek gerekir." diye konuştu. Kazakistan'ın Ukrayna meselesine tamamen dışarıdan bakan, konuyla ilgisi olmayan bir ülke olmadığının altını çizen Tokayev, bununla birlikte bütün teklif ve çağrılara rağmen arabulucu olmayı kesin bir şekilde reddettiklerini kaydetti. Tokayev, "Çünkü Rusya'nın gündemindeki bütün meseleleri herhangi bir arabulucuya ihtiyaç duymadan kendi başına çözebileceğine inanıyorum." dedi.

"ÇATIŞMAYI DONDURMA ULUSLARARASI ALANDA BAŞVURULMUŞ BİR ÇÖZÜM YOLU" İnsanların bu durumdan nasıl çıkılacağına ilişkin görüşlerini öğrenmek istediklerini dile getiren Tokayev, bunu kimsenin bilmediğini çünkü tarafların tutumları olduğunu kaydetti. Tokayev, şunları aktardı:"Fakat diğer taraftan, bütün bu meseleyi dondurma imkanı da mevcut. Bu, uluslararası alanda daha önce denenmiş ve başvurulmuş bir çözüm yoludur. Çünkü elbette yazık, genç insanlar hayatını kaybediyor.