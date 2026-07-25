Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Ukrayna’da barış için İstanbul’u işaret etti!
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Vladimir Putin ile bir araya geldi. Ukrayna ile ilgili açıklamalarda bulunan Tokayev, “Bu çatışmayı artık dondurmak ve 'İstanbul formülü 2.0'a dönmek gerekir. Çünkü orada önemli sonuçlar elde edilmişti” sözlerine yer vererek söz konusu bir barış için İstanbul’u işaret etti.
Tokayev, Rusya'nın Omsk şehrinde Rusya-Kazakistan Bölgesel İşbirliği Forumu çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Ukrayna meselesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Tokayev, Avrupa'dan ve ABD'den Ukrayna ile Rusya arasındaki mevcut çatışma durumuna ilişkin "çok sayıda sinyal" aldığını söyledi. Tokayev, bu hususta Putin'i daha önce bilgilendirdiğini anımsatarak, "Biliyorsunuz, bana göre ve en başından beri söylediğim gibi bu (Ukrayna meselesi), devletler arası bir çatışmadır. Burada herhangi bir iç savaştan söz edilmiyor." dedi.
Ukrayna halkına, onun kültürüne ve diline her zaman saygıyla yaklaştıklarını anlatan Tokayev, "Bu çatışmanın mahiyetinin, bizim de aralarında bulunduğumuz birçok kişi için tam olarak anlaşılır olmadığını düşünüyoruz. Örneğin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında donmuş bir çatışma da dahil olmak üzere bir çatışma yaşandığında bu çatışmanın özü ve kökeni bizim için tamamen açıktı, tarihin derinliklerine uzanıyordu. Fakat buradaki (Ukrayna'daki) durumu anlamak çok zor." ifadelerini kullandı.
"RUSYA DAHİL DİĞER BÜYÜK GÜÇLERİN GARANTİSİ ALTINDA BARIŞ LAZIM"
Putin'in Alaska'nın Anchorage kentinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi sırasında azami diplomatik esneklik gösterdiğini belirten Tokayev, 2022'de savaşın başında Türkiye'nin arabuluculuğunda Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan yapılan müzakerelerde elde edilen sonuçlar temelinde yeniden İstanbul müzakerelerine dönülmesini önerdi. Kazak lider Tokayev, "Bu yalnızca benim mütevazı görüşüm. Madem bana başvuruyorlar, belki de bu çatışmayı artık dondurmak ve 'İstanbul formülü 2.0'a dönmek gerekir.