Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’den Filistin’e davet: “İki devletli çözüme kararlıyız”

Başkent Astana'da temaslarda bulunan Filistin Devlet Başkanı Danışmanı ve Yüksek Mahkeme Hakimi Mahmud Habaş'ı kabul eden Tokayev, iki ülke ilişkilerinin "dostluk, karşılıklı destek ve saygı" temelinde ilerlediğini vurguladı.

"FİLİSTİN'İN ULUSLARARASI TANINMASINI DESTEKLİYORUZ"

Tokayev, Filistin'in uluslararası toplumun tam üyesi olarak tanınmasına destek verdiklerini söyledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı, "İki halk için iki devlet formülü temelinde bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması konusunda kararlıyız" mesajı verdi.

Tokayev, ayrıca görüşmede, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı resmi ziyaret kapsamında Kazakistan'a davet ettiğini iletti.

Kazakistan ile Filistin arasındaki diplomatik ilişkiler 6 Nisan 1992'de kurulmuştu. 1993'te de Filistin'in Kazakistan'da Büyükelçiliği açılmış ve böylece Filistin, Arap dünyasında Kazakistan'ın bağımsızlığını resmen tanıyan ilk ülkelerden biri olarak kayıtlara geçmişti.