Kazakistan sürgün ve açlık kurbanlarını anıyor
SSCB'de Stalin'in emriyle 1929-1933 arasında uygulanan planlı açlık, zorunlu kolektifleştirme ve siyasi temizlik nedeniyle 5 milyondan fazla Kazak Türkü hayatını kaybetti. Dün Kazakistan'ın Siyasi Baskı, Sürgün ve Açlık Kurbanları'nı andığı gündü. Bu dönemde kimi ağaç köklerini, kimi böcekleri yemeye çalıştı. Her iki kişiden biri açlıktan öldü. Sadece açlıkla değil, kurşunlarla da yok edildiler. 1930- 1933 yılları arası tarihe "Büyük Açlık" olarak geçecek felaketi beraberinde getirdi. Bu dönemde, yaklaşık 6 milyon olan ülke nüfusunun 2,5 milyonu açlıktan hayatını kaybetti.