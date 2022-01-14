Kazakistan yaralarını sarıyor! Barış güçleriyle ilgili önemli gelişme

ÜLKEDEN AYRILDILAR

Ermenistan ve Tacikistan'da bağlı barış güçleri, Rusya'ya ait 4 askeri uçakla Almatı'dan ayrıldı. Ermeni askerleri 3 uçakla, Tacik askerleri ise 1 uçakla ülkeyi terk etti. Kırgız barış güçleri de kendi araç konvoylarıyla Almatı'dan ayrıldı.