Kazakistan yaralarını sarıyor! Barış güçleriyle ilgili önemli gelişme

Kazakistan'da geçen hafta başlayan protestoların kontrol altına alınmasıyla birlikte ülkede bulunan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış güçleri ülkeden çekildi.
ÜLKEDEN AYRILDILAR
Ermenistan ve Tacikistan'da bağlı barış güçleri, Rusya'ya ait 4 askeri uçakla Almatı'dan ayrıldı. Ermeni askerleri 3 uçakla, Tacik askerleri ise 1 uçakla ülkeyi terk etti. Kırgız barış güçleri de kendi araç konvoylarıyla Almatı'dan ayrıldı.
ÖNEMLİ YAPILAR KORUNDU
Barış gücü operasonlarına Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgısiztan ve Tacikistan'dan askerler katılmıştı. KGAÖ, başarılı bir şekilde ülkedeki önemli yapıları korudu.
OHAL SONA ERDİ
Dün Tokayev de, yaptığı açıklamada ülkede OHAL'in sona erdiğini duyurmuştu.
HAVALİMANI AÇILDI
Güvenliği sağlanmasının ardından Almatı Havalimanı'ndan uçuşlar yeniden açıldı. Olaylar nedeniyle şimdilik belirli saatlerde gerçekleşecek uçuşların arasında Türk Hava Yolları'na ait (THY) uçak da var.