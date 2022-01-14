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Giriş Tarihi: 14.1.2022 12:19 Son Güncelleme: 14.1.2022 12:19

Kazakistan yaralarını sarıyor! Barış güçleriyle ilgili önemli gelişme

Kazakistan yaralarını sarıyor! Barış güçleriyle ilgili önemli gelişme

Günlerdir terör saldırılarıyla mücadele eden Kazakistan yaralarını sarmaya başladı. Ülkede bulunan Tacikistan, Kırgısiztan ve Ermenistan'da ait barış güçleri tahliye edildi. Almatı'da durum kontrol altına alınırken, geçici süreyle ilan edilen OHAL de kaldırıldı.

Kazakistan'da geçen hafta başlayan protestoların kontrol altına alınmasıyla birlikte ülkede bulunan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış güçleri ülkeden çekildi.

ÜLKEDEN AYRILDILAR

Ermenistan ve Tacikistan'da bağlı barış güçleri, Rusya'ya ait 4 askeri uçakla Almatı'dan ayrıldı. Ermeni askerleri 3 uçakla, Tacik askerleri ise 1 uçakla ülkeyi terk etti. Kırgız barış güçleri de kendi araç konvoylarıyla Almatı'dan ayrıldı.

ÖNEMLİ YAPILAR KORUNDU

Barış gücü operasonlarına Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgısiztan ve Tacikistan'dan askerler katılmıştı. KGAÖ, başarılı bir şekilde ülkedeki önemli yapıları korudu.

OHAL SONA ERDİ

Dün Tokayev de, yaptığı açıklamada ülkede OHAL'in sona erdiğini duyurmuştu.

HAVALİMANI AÇILDI

Güvenliği sağlanmasının ardından Almatı Havalimanı'ndan uçuşlar yeniden açıldı. Olaylar nedeniyle şimdilik belirli saatlerde gerçekleşecek uçuşların arasında Türk Hava Yolları'na ait (THY) uçak da var.

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Kazakistan yaralarını sarıyor! Barış güçleriyle ilgili önemli gelişme
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