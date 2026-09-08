Kazakistan’da feci kaza: Sollama yapmak isteyen araç kamyonete çarptı: 1 ölü

Kazakistan'da "Astana-Karaganda-Almatı" karayolunda hızla seyreden ticari aracın aynı yönde ilerleyen kamyonete çarptı. Kaza nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kazakistan’da feci kaza: Sollama yapmak isteyen araç kamyonete çarptı: 1 ölü
İHA
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Kazakistan'da feci bir kaza meydana geldi. "Astana-Karaganda-Almatı" karayolunda hızla seyreden ticari bir araç, sollama yaptığı sırada kontrolü kaybedilerek aynı yönde ilerleyen kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kazakistan'da feci kaza! Sollama yapmak isteyen araç kamyonete çarptı: 1 kişinin öldüğü kaza kamerada

Kazakistan Karayolları Ulusal Şirketi QazAvtoJol tarafından yapılan açıklamada, sürücülere hız sınırlarına ve trafik kurallarına uymaları, sollama yapmadan önce yol ve trafik durumunu dikkatli şekilde değerlendirmeleri çağrısında bulunuldu.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, olayın tüm detaylarının araştırıldığı bildirildi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#KAZAKİSTAN

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