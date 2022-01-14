Kazakistan’da hayat normale dönüyor: 4 bölgede daha...

Kazakistan'da protesto ve şiddet olayları nedeniyle 5 Ocak'ta ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal (OHAL), bugün 4 bölgede daha kaldırıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan kararnameye göre, 14 Ocak itibarıyla Çimkent şehri ile Türkistan, Karagandı ve Doğu Kazakistan eyaletlerinde OHAL rejimine son verildi.

ÇEKİLME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Daha önce Batı Kazakistan, Pavlodar ve Kuzey Kazakistan eyaletlerinde de OHAL'ın sona erdiği açıklanmıştı. LPG fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlayan, ardından ülke geneline yayılarak şiddet olaylarına dönüşen protestolar nedeniyle 5 Ocak'ta ülkenin 3 büyükşehri ile 14 eyaletinde OHAL ilan edilmişti.

6 Ocak'ta ülkeye konuşlandırılan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÇ) Barış Gücü askerlerinin ülkeden çekilme süreci devam ediyor.