Kazakistan’da kaos büyüyor! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Kazakistan'ın Almatı kentindeki olaylarda, kamu binalarını ele geçirmeye çalışan onlarca protestocunun hayatını kaybettiği bildirildi.
Almatı'daki Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Saltanat Azırbek, Haber-24 kanalına yaptığı açıklamada, Almatı'da gece güvenlik güçleri ve protestocular arasında çatışmaların çıktığını belirtti.
"ONLARCA SALDIRGAN YOK EDİLDİ"
Protestocuların idari ve polis binalarını ele geçirmeye çalıştığını kaydeden Azırbek, "Onlarca saldırgan yok edildi. Bunların kimlikleri belirleniyor." dedi.
Azırbek, Almatı'da güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonun sürdüğünü ifade ederek şehir sakinlerine sokağa çıkmama çağrısında bulundu.
RUSYA'NIN YARDIM ŞARTLARI OLAY YARATTI
Sokakların savaş alanına döndüğü ülkede, zamların geri çekilmesine rağmen devam eden olayları bastırmak için Rusya'dan da yardım talep edildi. Eski bir Sovyet ülkesi olan Kazakistan'da hükümet, Rusya'dan askeri yardım talep etti.
Ancak ortaya atılan iddialara göre Rusya, askeri yardım karşılığı ortaya koyduğu şartlarla olay yarattı. Kazakistan hükümetinden Rusya'nın Kırım'ı ilhakının tanımasını talep eden yetkililerin bunun yanı sıra Rusça'nın Kazakistan'ın 2. resmi dili olarak kabul edilmesini, ülkenin Rus harflerine dönüşünü ve ülkede Rus okullarına serbestlik tanınmasını istediği ifade edildi.
NELER OLMUŞTU?
Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.
Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar meydana geldi. Polis ile askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.
Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Ardından olağanüstü hal kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.