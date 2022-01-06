Kazakistan’da kaos büyüyor! Onlarca kişi hayatını kaybetti

RUSYA'NIN YARDIM ŞARTLARI OLAY YARATTI

Sokakların savaş alanına döndüğü ülkede, zamların geri çekilmesine rağmen devam eden olayları bastırmak için Rusya'dan da yardım talep edildi. Eski bir Sovyet ülkesi olan Kazakistan'da hükümet, Rusya'dan askeri yardım talep etti.