Kazakistan’da neler oluyor? Olayların arkasında kim var? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, sabah.com.tr’ye değerlendirdi

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ

"RUSYA DOĞRUDAN, ABD DOLAYLI YOLDAN DESTEK VERİYOR"

Başbuğ, şu ifadeleri kullandı:

"Burada enteresan olan olay şu; dünyanın doğal gaz ve yer altı zenginliği açısından en şanslı ülkelerinden biri olan Kazakistan'da, tesadüfe bakın ki olaylar doğal gaz zammını bahane ederek başlıyor. Bu çelişkide bile olayların dışarıdan provoke edildiğini net bir şekilde anlayabilirsiniz.

Zaten gelişmelere baktığınızda, hükümetin geri adım atmasına, istifa etmesine ve protestocuların taleplerinin kabul edilmesine rağmen olaylar dinmek bilmedi, tam tersi giderek gerginlik artırıldı. Burada bile amacın doğal gaza yapılan zam olmadığı anlaşılıyor. Tıpkı bizde Gezi Olayları'nda olduğu gibi… O halde sorgulanması gereken soru şu; zam bahanesiyle başlatılan olaylarda amaç ne? Ve işin arkasında kim var?