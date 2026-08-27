Kazakistan’da petrol rafinerisinde yangın!

Kazakistan'daki Atırau Petrol Rafinerisi'nde Salı günü çıkan kapalı tip mekanik arıtma tesisinin çökeltme havuzunda başladı.

Olayın yaşandığı sırada tesiste herhangi bir çalışma yürütülmediği kaydedilen açıklamada, çökeltme havuzunun içindeki petrol çamurunun yandığı ve söndürme çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.

YAKLAŞIK 65 PERSONEL İLE 19 ARAÇ GÖREV ALDI

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, tesisin özelliği göz önünde bulundurularak itfaiye ekiplerinin olay yerine en yüksek müdahale seviyesiyle sevk edildiğini bildirdi. Yaklaşık 65 personel ile 19 aracının görev aldığı söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın kısa süre içinde de tamamen söndürüldü.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör