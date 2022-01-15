Kazakistan’daki eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 225’e yükseldi

CAN KAYBI 225'E YÜKSELDİ

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, protestolarda 19'u güvenlik gücü olmak üzere toplam 225 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 393'ü güvenlik gücü olmak üzere toplam 4 bin 353 kişinin de yaralandığı belirtildi.