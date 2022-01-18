Kazakistan’daki olayların ardından Nazarbayev ilk kez konuştu: Soruşturma bu soruya cevap verecektir

YAPILAN SORUŞTURMA SORUYA CEVAP VERECEKTİR

Nazarbayev, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu olaylar bir kez daha, bağımsızlığın gözbebeği gibi korunması ve özellikle kırılgan bir gemi gibi el üstünde tutulması gerektiğini gösteriyor. Yaşanan trajedi hepimiz için ders oldu. Bütün bu saldırı ve cinayetleri kimin organize ettiğini bulmak önemlidir. Yapılan soruşturma bu soruya cevap verecektir."

Basında kendisine yönelik suçlamalara da değinen Nazarbayev, "Tüm bunlara cevap olarak şunu belirtmek istiyorum. 2019'da cumhurbaşkanlığı yetkilerini Kasım Cömert Tokayev'e devrettim ve o zamandan beri emekliyim. Halen emekliyim, Kazakistan'ın başkentindeyim ve hiçbir yere gitmedim." ifadelerini kullandı.