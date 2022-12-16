Kazan’da gençlik zirvesi

Müslüman gençler arasındaki fırsat eşitsizliğinin önüne geçmek, kültürlerarası diyaloğu kuvvetlendirmek hedefiyle İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nca (ICYF) Tataristan'ın başkenti Kazan'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti 2022 Uluslararası Programı görkemli bir etkinlikle sona erdi. Programın tüm hedeflerine ulaştığını kaydeden ICYF Başkanı Taha Ayhan, "Yakında dünya genç nüfusunun üçte birini oluşturacak olan Müslüman gençlerin zengin miraslarını ve kültürlerini küresel bir perspektiften birbirleriyle paylaşmaları için vazgeçilmez bir fırsat oldu" dedi. Gençlik Liderleri Ödülleri kapsamında biyo-fıkıh alanında yaptığı çalışmalarla Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü'nü alan Tuba Erkoç Baydar da "Bu alan tıp etiğine İslami bir bakış açısı oluşturuyor. Tıpla İslami ilimlerin birleştirilmesi, İbn Sina, Razi gibi âlimlerin yapmış olduğu etik bakış açısını oluşturuyor. Biofıkıh da canlılara İslami perspektiften nasıl yaklaşılması gerektiğini öğreten bir alan" diye konuştu.