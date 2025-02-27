KDC barış arayışı içerisinde: Arabuluculuk tekliflerine sıcak bakıyorlar

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Başbakanı Suminwa, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 58. Oturumuna katılmak üzere bulunduğu Cenevre'de Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yılbaşından bu yana KDC'nin doğusunda güvenlik güçleri ile isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) arasında devam eden çatışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Suminwa, sahada sadece M23 olarak bilinen isyancıların değil onlarla bağlantılı silahlı grupların da olduğunu söyledi.

Suminwa, "Sahada belli bir statüko hali var çünkü kentler, uluslararası kurallara saygı duyulmadan işgal edildi ve KDC'nin toprak bütünlüğü ihlal edildi. Şu an için bu bölgelerde, Goma ve Bukavu ve diğer işgal altındaki yerlerde hala bulunuyorlar. Ancak şu anda aldığımız bilgilere göre, silahlı gruplara dahil etmek için okul ve enstitülerde öğrenciler arandığını ve özellikle gençlere yönelik bir dizi suikast yapıldığını gözlemliyoruz." diye konuştu.

M23'ün daha fazla KDC toprağını kontrol altına almasının bölgesel bir savaşı tetikleyip tetiklemeyeceğine ilişkin soruya ise Suminwa, böyle bir tehlikenin "kesinlikle" olduğu yanıtını verdi.

Suminwa, "KDC'nin coğrafi bağlamını anlamak gerekiyor. 9 komşu ülkemiz var, ülkemizin doğusunda Uganda, Ruanda, Sudan ve Burundi bulunuyor. M23 ve bağlantılı silahlı gruplar yalnızca sınırda ve bizim için risk teşkil etmiyor, bu güçler komşu ülkeler için de istikrarsızlık riski teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

KDC Başbakanı Suminwa, KDC'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden bu sorunun "zamanında çözülmemesi halinde" bütün bölgenin istikrarını tehlikeye atabileceğini vurguladı.