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Giriş Tarihi: 14.9.2024 00:03

KDC'de darbe girişimi davasında 37 kişiye idam kararı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye karşı darbe teşebbüsü suçlamasıyla yargılanan ve aralarında ABD, Belçika, İngiltere ve Kanada vatandaşlarının da bulunduğu 37 kişiye idam cezası verilmesi kararlaştırıldı

AA
KDC’de darbe girişimi davasında 37 kişiye idam kararı

BBC'nin haberine göre, KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye karşı darbe girişimi suçlamasına ilişkin 51 sanığın tutuklu yargılandığı dava mahkemece karara bağlandı.

Aralarında ABD, Belçika, İngiltere ve Kanada vatandaşlarının da bulunduğu 37 kişi mahkemece idam cezasına çarptırıldı, 14 kişi ise beraat ederek serbest bırakıldı.

KDC'de, 19 Mayıs'taki darbe girişimi güvenlik güçlerince engellenmişti.

Başkent Kinşasa'nın Goma bölgesinde güvenlik güçleri ile silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada darbe teşebbüsünde bulunanların bazıları öldürülmüş, 51 kişinin de askeri mahkemede yargılanmasına başlanmıştı.

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KDC'de darbe girişimi davasında 37 kişiye idam kararı
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