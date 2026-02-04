Kendisinden haber alınamıyordu: Cansız bedeni evinde bulundu!
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan Nezahat Uzun ihbar üzerine evine gelen ekipler tarafından ölü olarak bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Boyran Mahallesi'nde yalnız yaşayan 56 yaşındaki Nezahat Uzun'dan iki gündür haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin balkondan girdiği evde Nezahat Uzun'un cansız bedeniyle karşılaşıldı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Uzun'un cenazesi, İnebolu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.