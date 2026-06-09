Kendisini alacak uçağın düşüşünü TV’den izledi
Domınik Cumhuriyeti'nde havalandıktan sonra motoru arızalanan jet, acil iniş yapmaya çalıştığı sırada havalimanı yakınındaki boş araziye düştü, kazada pilot ve yardımcısı öldü. Gulfstream tipi özel jet, La Romana Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan kısa süre sonra motoru arızalandı. Ülke basınına göre uçak beyzbol efsanelerinden Yadier Molina'yı almaya gidiyordu. Bir dönemin ünlü sporcularından Molina da "Uçak beni ve ailemi Teksas'tan alıp ülkemiz Porto Riko'ya gidecektik. Uçağın düşüşünü TV'den izledim. Hayat bazen size çok acı deneyimler sunuyor" dedi. DIŞ HABERLER