Kennedy 2024 başkanlık seçimi için bağımsız adaylığını duyurdu

KENNEDY JR.'IN 4 KARDEŞİ, "BAĞIMSIZ ADAYLIK" KARARINI KINADI

Öte yandan, Kennedy Jr.'ın 10 kardeşinden 4'ü, onun "bağımsız adaylığını" kınayan ve duyurusundan üzüntü duyduklarını belirten ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiride, "Kardeşimiz Robert'in, Joe Biden'a karşı üçüncü partiden aday olma kararı, ülkemiz için tehlikelidir. Robert, babamızla aynı ismi paylaşıyor olabilir ama aynı değerleri, vizyonu veya yargıyı paylaşmıyor." ifadelerine yer verildi.

Kennedy Jr., uzun zamandır kendisini Demokrat olarak tanımlıyor ve kampanya sürecinde hayatta olmayan babası Senatör Robert F. Kennedy ve amcası eski Başkan John F. Kennedy'den sık sık bahsediyor olsa da son yıllarda Kovid-19 aşısına karşı olmak gibi aşırı sağcı düşünceleri ve o alandaki isimlere yakınlığı nedeniyle eleştiriliyordu.

ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'nin ilgili alt komitesi tarafından 21 Temmuz'da düzenlenen "federal devlet kurumlarının silah olarak kullanılması" ve "çevrim içi sansür uygulamaları" konulu oturumda da Kennedy Jr., kendisinin Demokratlar tarafından sansüre maruz bırakıldığını savunmuştu.