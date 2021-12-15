Kennedy suikastine ilişkin yeni belgeler yayımlandı

Biden yönetimi, suikaste ilişkin 1500 yeni belgeyi Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresinin (NARA) internet sitesinde halka açtı.

Yayımlanan belgelerin çoğunluğu, katil zanlısı Lee Harvey Oswald'a ilişkin bilgileri içeriyor.

ARAŞTIRMACILAR, GİZLİ KALAN BELGELERDEN MEMNUN DEĞİL

Suikaste ilişkin 10 binden fazla belgenin hala tamamen yayımlanmamış olması, suikasti araştıranlar ile federal yönetim arasında gerginliğe yol açmayı sürdürüyor.

Birçok araştırmacı, yayımlanan belgelerin suikaste ilişkin yeni bir ipucu vermediğini ve hala muğlakta olan konulara ışık tutmadığını savunuyor.

Araştırmacılar, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve diğer ulusal güvenlik kurumlarının, Kongre kararına rağmen olaya ilişkin belgelerin yayımlanmasına engel olduğunu iddia ediyor.

KENNEDY SUİKASTİNE İLİŞKİN BELGELER

ABD Başkanı John F. Kennedy, 22 Kasım 1963'te seçim çalışmaları için gittiği Teksas'ta bir suikast sonucu öldürülmüştü.

Dönemin Yüksek Mahkeme Başyargıcı Earl Warren tarafından yürütülen soruşturmada, suikastı gerçekleştiren Lee Harvey Oswald'ın tek başına hareket ettiği sonucuna varılmıştı. Ancak soruşturma eksik olduğu iddia edilerek eleştirilmiş, sonradan Kongrede kurulan bir komisyon suikastın komplo olabileceğini açıklamıştı.

NARA, 1992 tarihli JFK yasası gereği suikaste ilişkin çok sayıda gizli olmayan belgeyi yayımlamıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ise 2017'de binlerce gizli belgeyi açıklarken, bazı belgeleri ulusal güvenlik gerekçesiyle gizli tutmuştu.