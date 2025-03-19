Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı

Yıllardır ABD kamuoyunda tartışılan Kennedy suikastıyla ilgili yaklaşık 80 bin sayfadan oluşan belge açıklandı.

Daha önce suikasta ilişkin belgeleri inceleyen analistler, ABD medya kuruluşlarına yaptıkları açıklamalarda, yeni açıklanan belgelerden çığır açacak bir şey ortaya çıkma ihtimalinin az olduğu görüşünü paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump dün, belgelerin açıklanacağını duyurmuş ve insanların bunu "on yıllardır beklediğini" ifade etmişti.