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Giriş Tarihi: 15.4.2022 16:19 Son Güncelleme: 15.4.2022 16:21

Kenya Devlet Başkanı Kenyatta'nın aracını çalan araba tamircisine ölüm cezası

AA
Kenya Devlet Başkanı Kenyatta’nın aracını çalan araba tamircisine ölüm cezası

Kenya lideri Uhuru Kenyatta'nın güvenlik konvoyu aracını çalan araba tamircisi ölüm cezasına çarptırıldı. Savcılık, tamircinin aracı elden çıkarmayı planalyarak Uganda'ya soktuğunu, ancak araç takip sistemiyle yakayı ele verdiğini açıkladı.

Kenya'da Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın güvenlik konvoyundaki aracını çalmakla suçlanan araba tamircisi ölüm cezasına çarptırıldı. Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Hakim Francis Andayi, 2014 yılında Başkomiser David Machui'nin kullandığı aracı çalanlar hakkında verilen kararı okudu.

ÖLÜM CEZASI

Hakim Andayi, ulusal güvenlik meselesi olarak görülen eylemi gerçekleştiren sanığın ölüm cezasına çarptırıldığını, 2 sanığın ise beraat ettiğini bildirdi. Duruşmaların sürdüğü sırada hayatını kaybeden 2 sanık hakkındaki dava ise düştü.

ELDEN ÇIKARMAYI PLANLIYORMUŞ

Savcılık, aracın çalındığı sırada araba tamircisinin AK-47 tüfek ve diğer bir tabancayla suç mahallinde olduğunu belirterek, sanığın çalınan aracı elden çıkarmayı planladığını kaydetti.

ARAÇ UGANDA'YA SOKULMUŞTU

Çalındıktan sonra gizlice Uganda'ya sokulan araç, Uganda istihbarat servisinin çabalarıyla bulunmuştu. Tamircinin aracı başkent Nairobi'de çaldıktan sonra üzerindeki araç takip sistemini zorla çıkardığı ileri sürülmüştü.

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Kenya Devlet Başkanı Kenyatta'nın aracını çalan araba tamircisine ölüm cezası
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