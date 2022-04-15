Kenya Devlet Başkanı Kenyatta’nın aracını çalan araba tamircisine ölüm cezası

Kenya'da Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın güvenlik konvoyundaki aracını çalmakla suçlanan araba tamircisi ölüm cezasına çarptırıldı. Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Hakim Francis Andayi, 2014 yılında Başkomiser David Machui'nin kullandığı aracı çalanlar hakkında verilen kararı okudu.

ÖLÜM CEZASI

Hakim Andayi, ulusal güvenlik meselesi olarak görülen eylemi gerçekleştiren sanığın ölüm cezasına çarptırıldığını, 2 sanığın ise beraat ettiğini bildirdi. Duruşmaların sürdüğü sırada hayatını kaybeden 2 sanık hakkındaki dava ise düştü.