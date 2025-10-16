Kenya’da akılalmaz olay! Eski Başbakanın cenazesinde çatışma çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

HAVAALANINDAKİ TESLİM TÖRENİ YARIDA KESİLMİŞTİ

Ayrıca, gün içerisinde binlerce kişi Nairobi Uluslararası Havaalanı'na akın ederek, Devlet Başkanı William Ruto ve diğer yetkililerin Odinga'nın naaşını teslim alma töreninin yarıda kesilmesine neden olmuştu. Gelişmeler üzerine havalimanı operasyonları iki saatliğine durdurulmuştu. Binlerce kişi Odinga'nın cenazesini taşıyan araca yaklaşık 10 kilometre boyunca eşlik etmişti.

Odinga için yarın Nairobi'deki Nyayo Ulusal Stadyumu'nda resmi cenaze töreni düzenlenmesi ve naaşının cumartesi günü kendisinin siyasi kalesi olan Victoria Gölü kıyısındaki batı Kenya'daki Kisumu şehrine nakledilmesi bekleniyor. Eski Başbakan Odinga'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle dün Kenya'da bir haftalık yas ilan edilmişti.