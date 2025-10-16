Kenya'da akılalmaz olay! Eski Başbakanın cenazesinde çatışma çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kenya'nın başkenti Nairobi'de polis, hayatını kaybeden eski Kenya Başbakanı Raila Odinga'nın cenazesini ziyaret etmek üzere Kasarani Stadyumu'na gelen kalabalığa orantısız güç kullanarak müdahale etti. Çıkan olaylarda, 4 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi ise yaralandı.
Kenya'nın eski Başbakanı Raila Odinga dün Hindistan'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dün Hindistan'dan Kenya'ya getirilen Odinga'nın naaşı Başkent Nairobi'deki Kasarani Stadyumu'ndaki binlerce kişinin ziyaretine açıldı. Ancak ziyaret sırasında güvenlik yetkilileri kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı.
POLİS SERT MÜDAHALEDE BULUNDU
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ziyaretteki kalabalıktan bazı kişilerin törendeki yasaklı bölgelere girdiği ve güvenlik güçlerinin bu nedenle güvenlik önlemleri kapsamında kalabalığı dağıtmak zorunda kaldığı belirtildi. Stadyumun dışında bir araya gelen kalabalığın olayı protesto etmesi üzerine polis sert müdahalede bulundu. Kalabalığın stadyum kapılarından birini aşmasının ardından ise polis protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz kullandı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI
Kenya basını, Odinga'nın cenazesinin getirildiği stadyumun katılımcılar ile polis arasında çıkan çatışma nedeniyle boş kaldığını aktarırken, olaylarda en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin de yaralandığını kaydetti.