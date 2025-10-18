Kenya’da eski başbakanın cenazesi can aldı: 6 ölü

Kenya, eski Başbakan Raila Odinga’nın cenaze töreninde yaşanan büyük izdiham ve polis müdahalesiyle sarsıldı. Ülkede iki gündür süren ulusal yas törenlerinde 6 kişi hayatını kaybederken, 160’tan fazla kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 12:33

Kenya'nın Eski Başbakan'ı Odinga'nın cenaze merasimlerinde yaşanan izdiham ve güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu şimdiye kadar 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 160'tan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Nyayo Stadyumu'nda kurulan sahra hastanesinde 163 kişiye müdahale ettiklerini, 34 kişinin ileri tedavi için hastanelere sevk edildiğini duyurdu. Yaralanmaların çoğunun künt travma ve kırıklardan oluştuğu belirtildi. MSF açıklamasında, "Ne yazık ki bugün yaşanan izdihamda 2 kişi yaşamını yitirdi" dedi.

GÖZ YAŞARTICI GAZ VE GERÇEK MERMİ KULLANILDI Bir gün önce Nairobi'deki Kasarani Stadyumu'nda yapılan halkın katılımına açık cenaze töreninde de trajedi yaşanmıştı. Güvenlik güçlerinin kalabalığı kontrol altına almak için göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.