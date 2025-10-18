Kenya’da eski başbakanın cenazesi can aldı: 6 ölü
Kenya, eski Başbakan Raila Odinga’nın cenaze töreninde yaşanan büyük izdiham ve polis müdahalesiyle sarsıldı. Ülkede iki gündür süren ulusal yas törenlerinde 6 kişi hayatını kaybederken, 160’tan fazla kişi yaralandı.
Kenya'nın Eski Başbakan'ı Odinga'nın cenaze merasimlerinde yaşanan izdiham ve güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu şimdiye kadar 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 160'tan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Nyayo Stadyumu'nda kurulan sahra hastanesinde 163 kişiye müdahale ettiklerini, 34 kişinin ileri tedavi için hastanelere sevk edildiğini duyurdu. Yaralanmaların çoğunun künt travma ve kırıklardan oluştuğu belirtildi. MSF açıklamasında, "Ne yazık ki bugün yaşanan izdihamda 2 kişi yaşamını yitirdi" dedi.
GÖZ YAŞARTICI GAZ VE GERÇEK MERMİ KULLANILDI
Bir gün önce Nairobi'deki Kasarani Stadyumu'nda yapılan halkın katılımına açık cenaze töreninde de trajedi yaşanmıştı. Güvenlik güçlerinin kalabalığı kontrol altına almak için göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.
ESKİ BAŞBAKANIN CENAZESİ YARIN AİLE MEZARLIĞINDA DEFNEDİLECEK
Yerel basındaki haberlere göre, dünkü cenaze töreninin bitiminde kalabalığın tabutun bulunduğu alana doğru aniden yönelmesi sonucu izdiham meydana geldi.
Stadyumun çeşitli bölümlerinde yaşanan panik ve ezilme olayları nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı.
Odinga'nın naaşı, güvenlik önlemlerine rağmen yoğun kalabalıkların toplandığı törende büyük bir izdihamla karşılanmıştı.
Eski başbakanın cenazesinin yarın, Nairobi'nin yaklaşık 420 kilometre batısındaki Bondo'daki aile mezarlığına defnedilecek.
On yıllardır Kenya siyasetinin önde gelen isimlerinden biri olan Odinga, dün tedavi gördüğü Hindistan'da 80 yaşında yaşama gözlerini yumdu.
Beş kez cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılan Odinga, hiçbirinde başarı elde edemedi.
Kenya'nın ilk başkan yardımcısı Jaramogi Oginga Odinga'nın oğlu olan Raila Odinga, ölümüne kadar Doğu Afrika siyasetinde etkili bir figür olarak kalmaya devam etti.