Kenya'da helikopter düştü: 7 ölü

Kenya'daki Ololokwe Dağı'nda helikopterin düşmesi sonucu pilot dahil 7 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kenya’da helikopter düştü: 7 ölü
İHA

Kenya'nın erkezindeki Samburu bölgesinde bulunan Ololokwe Dağı'nda yerel saatle 09.13'te Eurocopter EC130 B4 tipi helikopter düştü.

PİLOT DAHİL 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yerel medyanın bölgedeki yetkililere dayandırdığı haberlere göre turistleri taşıyan helikopterde pilot dahil 7 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, helikopterin hızla vadiye doğru alçaldığını ve çarpmanın ardından çıkan yangının hızla yayıldığını belirtti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kenya Sivil Havacılık Otoritesi (KCAA), helikopterin Losaiba'daki bir vahşi yaşam koruma alanından kalkış yaptığını, Samburu Milli Parkı'ndan geçen Ewaso Nyiro nehrine doğru manzaralı bir uçuş gerçekleştirdiğini ifade ederken, can kaybına ilişkin bilgi vermedi.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#KENYA

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