Kenya’da uçak düştü: 11 kişi hayatını kaybetti

Yerel basındaki haberlere göre, Kwale Bölgesi Polis Şefi Abdillahi Alio, bölgedeki Tsimba mahallesinde meydana gelen kazada uçakta bulunan herkesin olay yerinde yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Mombasa Air Safari tarafından yapılan açıklamada, ilk kayıtlara göre uçakta 8'i Macaristan, 2'si Alman vatandaşı olmak üzere 10 turist ve bir Kenyalı mürettebatın bulunduğu belirtildi.