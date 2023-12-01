Kenya’daki sellerde ölenlerin sayısı 136’ya yükseldi

Kenya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 136 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtildi.

On binlerce kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı Kenya'da, hükümet 15 milyon dolarlık bütçe ayırmış ve "acil durum" ilan etmişti.

ETİYOPYA VE SOMALİ DE SEL MAĞDURU

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Kenya'nın kuzeyindeki Etiyopya'da da sel felaketi yaşandığını duyurdu.

BM, Etiyopya'da seller nedeniyle 57 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Etiyopya'da 600 bin kişinin seller nedeniyle yerinden olduğunu kaydeden BM, kolera vakalarının da arttığını belirtti.

Bu arada, Kenya ile Etiyopya'nın doğusunda yer alan Somali'deki sellerde de 101 kişi yaşamını yitirmişti.