Kerkük havalimanına saldırı

Kerkük Havalimanı'nda akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, havalimanı yerleşkesi içerisinde bulunan askeri bölgeye kısa aralıklarla iki ayrı saldırı gerçekleştirildi.

HEDEF HEŞDİ ŞABİ KARARGAHI

İlk bilgilere göre, askeri havalimanı sınırları içerisinde yer alan Heşdi Şabi komutanlık karargahı iki füze ile hedef alındı. Saldırı sonrası bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"SİVİL HAVALİMANI ZARAR GÖRMEDİ"

Kerkük Havalimanı Medya Müdürü Hardi Samad, saldırının sivil uçuşların yapıldığı alandan uzak bir noktada gerçekleştiğini vurguladı. Samad, "Hedef alınan yer, sivil havalimanından yaklaşık 2 ila 3 kilometre uzaklıkta bulunan askeri bölümdür. Havalimanının sivil tesislerinde herhangi bir hasar veya ziyan söz konusu değildir" dedi.

BÖLGEDEKİ GÜÇLER TEYAKKUZDA

Saldırının gerçekleştiği bölgede Irak Hava Kuvvetleri, Irak Ordusu ve Heşdi Şabi birimlerinin konuşlu olduğu biliniyor. Güvenlik birimleri, füzelerin fırlatıldığı noktayı tespit etmek ve saldırının failini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.

PEŞ PEŞE 6 İHA SALDIRISI

Kuzey Irak'ın Erbil ve Duhok kentleri gün içinde toplam altı ayrı insansız hava aracı (İHA) saldırısının hedefi oldu. İlk belirlemelere göre saldırılarda can kaybı yaşanmadı. Hava savunma sistemlerinin bazı saldırıları etkisiz hale getirdiği bildirildi. ABD ve İsrail ile İran arasında başlayan bölgesel gerilimin etkileri sürerken, Kürdistan Bölgesi bir kez daha hedef alındı. Gün boyunca özellikle Duhok kenti ve çevresine yönelik art arda saldırılar düzenlendi.